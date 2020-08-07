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Toplam piyasa hacmi 357 milyar doları aştı

Kripto para piyasalarında genel yükseliş eğiliminin de etkisiyle büyüyen toplam piyasa hacmi son 24 saatte 5 milyar dolardan fazla artışla, 352.29 milyar dolardan, 357.88 milyar dolara yükseldi.

Toplam piyasa hacmi 357 milyar doları aştı
07.08.2020 08:26 | Son Güncelleme: 07.08.2020 08:56

Kripto para piyasalarında genel yükseliş eğiliminin de etkisiyle büyüyen toplam piyasa hacmi son 24 saatte 5 milyar dolardan fazla artışla, 352.29 milyar dolardan, 357.88 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 1.35 artışla 11,801.13 dolara yükseldi ve toplam piyasa hacminin 217.77 milyar dolara ulaştı. Bitcoin'in 12 bin doları aştığı Pazar günü toplam piyasa hacmi de 221.95 milyar doları gördü.

Kripto para piyasalarındaki son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 2'si gerilerken, bunların 2 tanesi ilk 10 birim arasındaydı.Toplam 6,163 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,712 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 88.41 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 1.35 artışla 11,801.13 dolar,2.Ethereum yüzde 0.07 düşüşle 395.49 dolar,3.XRP yüzde 1.49 artışla 0.30 dolar,4.Tether yüzde 0.04 artışla 1.00 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 9.91 artışla 319.43 dolar,6.Bitcoin SV yüzde 2.82 artışla 237.74 dolar,7.Litecoin yüzde 2.06 artışla 59.45 dolar8.Cardano yüzde 1.77 artışla 0.14 dolar,9.Chainlink yüzde 2.54 artışla 9.99 dolar,10.Binance Coin yüzde 1.17 düşüşle 22.65 dolardan işlem görüyordu.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamada da üzerinde durduğu gibi, Fed'in "yüzde 2.0" enflasyon hedefini tutturabilmek için düşük faiz oranlarında kalmayı sürdürmesi bekleniyor. ABD'de Haziran 2020'de yıllık enflasyon yüzde 0.6 düzeyindeydi.Analistlere göre, ABD faizlerinin mevcut düzeylerinde kalması, güvenli liman varlıklarında rekor düzeylerin görülmeye devam edecek ve özellikle de altın ve gümüşün yanında, kripto para birimlerine de yönelim olabilecek.Yatırım yönetim şirketi VanEck stratejisti Gabor Gurbacs, mevcut faiz oranlarının dolar yatırımcıları için uygun görünmediğine işaret ederek, "Yasal parayla elinizde iki seçenek var: Enflasyona uğramadan önce harcamak veya spekülatif piyasalara aktarmak" dedi.

Brave New Coin analisti Josh Olszewicz de, son gelişmelerin Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için "oldukça olumlu" olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

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