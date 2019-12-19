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TOP300’de Kalyon yerini korudu İtalyan Salini, 23. sıradan listeye girdi

Kalyon İnşaat toplam değeri 23.5 milyar lirayı bulan 18 sözleşmeyle ENR Türkiye, TOP300 – 2019 listesinde birinci sırasındaki yerini korudu.

19.12.2019 07:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:58
TOP300’de Kalyon yerini korudu İtalyan Salini, 23. sıradan listeye girdi

toplam değeri 23.5 milyar lirayı bulan 18 sözleşmeyle ENR , TOP300 – 2019 listesinde birinci sırasındaki yerini korudu. Bir basamak yükselen Kolin ikinci sırada, yine bir basamak yükselen Cengiz üçüncü sırada, Makyol dördüncü, Özgün Yapı da beşinci sırada yer aldı.

Kaynak: Dunya.com

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