TOP300’de Kalyon yerini korudu İtalyan Salini, 23. sıradan listeye girdi

19.12.2019 07:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:58

Kalyon İnşaat toplam değeri 23.5 milyar lirayı bulan 18 sözleşmeyle ENR Türkiye, TOP300 – 2019 listesinde birinci sırasındaki yerini korudu. Bir basamak yükselen Kolin ikinci sırada, yine bir basamak yükselen Cengiz üçüncü sırada, Makyol dördüncü, Özgün Yapı da beşinci sırada yer aldı.