Tonya Süt 2 Ay Aradan Sonra Yeniden Üretime Başladı

Trabzon'un Tonya ilçesinde yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren ve 2 ay önce ekonomik sorunları nedeniyle üretime ara veren "Tonya Koop" adlı süt fabrikası yılbaşından itibaren yeniden üretime başladı.

Trabzon'da, coğrafi tescilli Tonya tereyağının üretildiği süt fabrikası 2 ay önce ekonomik sorunlar nedeniyle üretime ara vermiş ve bu durum büyük tepkiye neden olmuştu. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Tonya halkı, fabrikanın önünde toplanıp tepkilerini ürettikleri sütleri fabrika önünde dökerek göstermişlerdi. Bunun üzerine Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, konunun çözülmesi ve kooperatifin yeniden üretime başlayabilmesi için girişimlerde bulunmuş, kooperatifin düştüğü mali darboğazdan çıkması için ilçe esnafı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler ile bir araya gelmişti. Bu toplantılarda gündeme gelen çözüm önerilerini bir rapor halinde düzenleyerek AK Parti Trabzon Milletvekili ve aynı zamanda Tonyalı olan Salih Cora'ya ulaştırdı. Tonya Süt'ün yeniden üretime başlaması için AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora tarafından temin edilen kredi ile kooperatifin borçlarının yapılandırılması konusunda harekete geçildi. Kooperatifin kredi borçları yeniden yapılandırılırken, üreticiye birikmiş borcun bir kısmı ödenerek Tonya Süt Fabrikası yeni yılın ilk gününde yeniden üretime başladı. Bu durum geçimini süt üreticiliği ve hayvancılıkla temin eden ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan Tonya Süt Kooperatifi'nin bu ayın 26'sında genel kurulunun yapılacağı bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA