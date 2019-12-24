Toni Kroos'un Real Madrid'deki En Iyi Golleri

24.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:17

Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, Real Madrid'e transfer olduğundan beri başarıdan başarıya koştu. Üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan takımın kilit oyuncularından biri olan Kroos, orta sahada dinamizmi ve olağanüstü pas kalitesiyle Madrid orta sahasınında Luka Modric ile iyi bir ikili oldu. Hücuma da zaman zaman destek veren Kroos'un Real Madrid formasıyla attığı en iyi goller karşınızda!