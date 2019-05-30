TÖMER öğrencileri iftar yemeğinde bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerle geleneksel iftar programı düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesinde eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerle Kilis TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerle geleneksel iftar yemeğinde bir araya gelindi. Nijer, Malawi, Türkmenistan, Azerbaycan, Srilanka, Fas, Suriye ve dünyanın değişik coğrafyalarından üniversiteye gelen öğrenciler ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Kilis TÖMER Müdürü Doç. Dr. Nurşat Biçer ve diğer bazı akademik ve idari personel iftar yemeği öncesi öğrencilerle sohbet edip, onların Türk kültürü, yemekleri, Türkiye ve üniversite ile ilgili düşüncelerini aldılar. Aynı zamanda öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. - KİLİS

Kaynak: İHA