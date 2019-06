- Tolgay Arslan ve Musa Çağıran'ın teskere sevinci

Fenerbahçeli Tolgay Arslan ve Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran askerlik görevini tamamladı

Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran:

"Seve seve can veririz ama bir karış toprak vermeyiz"

ÇORUM - Çorum'da 21 gün bedelli askerlik yapan Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncuları Tolgay Arslan ile Musa Çağıran teskere sevinci yaşadı.

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı bünyesinde askerlik görevini tamamlayan Tolgay Arslan ve Musa Çağıran düzenlenen törenle yemin etti. Arslan'ı yemin töreninde babası Erhan Arslan ve annesi Ayşegül Arslan, Çağıran'ı ise eşi Burcu çocukları Emir ve Haktan yalnız bırakmadı. Yemin törenine katılan diğer askerlerin aileleri ünlü futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

'Her Türk asker doğar' diyerek sözlerine başlayan Çaykur Rizesporlu futbolcu Musa Çağıran, vatani görevini yapmak için 21 gün de olsa asker ocağına geldiğini söyledi. Askerlik yapma duygusunun çok büyük bir duygu olduğunun altını çizen Çağıran, bu duyguyu yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Askerliğin ne demek olduğunu 21 gün de olsa çok iyi anladıklarını söyleyen Çağıran, "Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Dediğimiz gibi biz seve seve can veririz ama bir karış toprak vermeyiz" açıklamasını yaptı.

Törene İl Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahim Başbuğ, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Nüfüs Müdürü Aziz Önal ve asker aileleri katıldı.

Kaynak: İHA