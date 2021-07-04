Tokyo vizesi alan bayrak takımının milli atletlerinden Kayhan Özer'in hedefi olimpiyat madalyası
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Tokyo vizesi alan bayrak takımının milli atletlerinden Kayhan Özer'in hedefi olimpiyat madalyası

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan 4x100 metre bayrak takımının milli atletlerinden Kayhan Özer, altın madalya hedefliyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan 4x100 metre bayrak takımının milli atletlerinden Kayhan Özer, altın madalya hedefliyor.

Adana'da yaşayan milli atlet Kayhan Özer, antrenmanlarını sürdürerek 4x100 metre bayrak takımıyla katılacağı olimpiyata hazırlanıyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanmasının yanı sıra 2019 yılında 100 metre koşuda 23 yaş altı Türkiye rekorunu da kıran Kayhan, olimpiyat madalyasına uzanarak başarılarına bir yenisini eklemeyi hedefliyor.

Kayhan Özer, AA muhabirine, profesyonel atlet olduğu ilk günden itibaren olimpiyat hayali kurduğunu söyledi.

Erzurum'da geçen ay düzenlenen Sprint Relay Cup'ta takım olarak 38.20'lik dereceyle sezonun en iyi süresini koştuklarını belirten Kayhan, "Böyle bir dereceyle olimpiyatlara gitmek bizi çok büyük bir umutla koşturacak aslında çünkü 38.20 bu sezon dünyada koşulmuş en iyi derece. Takımımıza baktığımızda herkes hazır, iyi şeyler istiyoruz, umarım öyle olur." dedi.

Çok güçlü bir takım olduklarını ifade eden milli atlet, "Herkesin burada rolü farklı, ben 3. adamı koşuyorum. 3. adam virajı iyi koşabilmeli ve bayrağı hızlı alıp hızlı verebilmeli. Sonuçta tek başınıza koşmuyorsunuz, bu bir takım yarışı. Burada benim en önemli rolüm bayrağı çok hızlı alıp çok hızlı verebilmek." diye konuştu.

"En çok istediğim şey bu ülkenin bayrağını en yükseklerde dalgalandırmak"

Kayhan, olimpiyat hedefi için fedakarlıklar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yeri geliyor yorgunluktan sabahları antrenmana uyanamadığımız zamanlar oluyor. Bu sahada emeklediğim zamanlar bile oldu. Zor zamanlar geçiriyoruz ama tabi hepsi bir yarış, bir hedef için. Elimizden geleni yapıyoruz çünkü oralarda yarışmak çok zor ama bunun için de fedakarlık yapılması gerekir. Gerek sosyal hayatımızdan gerekse uykumuzdan fedakarlık ediyoruz. Umarım takımımla olimpiyatta altın madalya alıp İstiklal Marşı'mızı okuturum çünkü en çok istediğim şey bu ülkenin bayrağını en yükseklerde dalgalandırmak."

Kayhan'ı ilkokul yıllarında atletizme yönlendiren ve şu anda da antrenörlüğünü yapan Nuray Sev, milli atletteki ışığı küçük yaşlarda fark ettiğini aktardı.

İlkokuldan sonra bir süre Kayhan ile bağlarının koptuğunu fakat lisede tekrar bir araya geldiklerini belirten Nuray Sev, "Kayhan yetenekliydi zaten, verilen şeyi alabilecek kapasitede, ilgili, verdiğim şeyleri yerine getirebilecek ve bunların sorumluluğunu alabilecek düzeyde bir sporcu. Kayhan'ın olimpiyatta bireysel olarak 100 metre koşacak ilk yerli atlet olmasını arzuluyorum, bu benim hayalim, inşallah olacak." ifadelerini kullandı.

Tokyo vizesi alan bayrak takımının milli atletlerinden Kayhan Özer'in hedefi olimpiyat madalyası
Tokyo vizesi alan bayrak takımının milli atletlerinden Kayhan Özer'in hedefi olimpiyat madalyası
Tokyo vizesi alan bayrak takımının milli atletlerinden Kayhan Özer'in hedefi olimpiyat madalyası
Tokyo vizesi alan bayrak takımının milli atletlerinden Kayhan Özer'in hedefi olimpiyat madalyası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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