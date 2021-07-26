Tokyo Olimpiyatları'nda sporculara madalya izni
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Tokyo Olimpiyatları'nda sporculara madalya izni

Tokyo Olimpiyatları'nda sporculara madalya izni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alan sporcuların tören sırasında 30 saniyeliğine maskelerini çıkarmalarına izin verildi.

Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alan sporcuların tören sırasında 30 saniyeliğine maskelerini çıkarmalarına izin verildi.

Korona virüs salgınına rağmen yoğun tedbirler altında başlayan Tokyo Olimpiyatları'nda sporculara yönelik maske zorunluluğunun kapsamı daraltıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, madalya kazanan sporcuların fotoğraf çekimi için podyumda maskelerini 30 saniyeliğine çıkarmalarına izin verildiği bildirildi. Kararın podyumda sporcular arasında mesafe olduğu göz önüne alınarak verildiği öğrenilirken, grup fotoğraflarında ise maske zorunluluğunun devam edeceği kaydedildi. Karar uyarınca sporcuların müsabaka ve ödül törenindeki fotoğraf çekimi haricinde tüm alanlarda maske takma kuralının süreceği belirtildi. Sporcular haricindeki tüm heyetler ve medya mensuplarının da sürekli olarak maske takmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

TÜRK SPORCULARDAN 2 MADALYA

Korona virüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları 1 yıllık gecikmenin ardından yoğun salgın önleme tedbirleri altında geçtiğimiz cuma günü başlamıştı. Türkiye'ye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk derecelerini tekvandoda bronz madalya ile Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün kazandırmıştı. Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos'ta kapılarını açması bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
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