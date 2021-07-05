Tokyo Olimpiyatları'na Diyarbakır damgası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo Olimpiyatları'na Diyarbakır damgası

Tokyo Olimpiyatları'na Diyarbakır damgası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Diyarbakır'dan ilk defa 4 sporcu ve 4 antrenör katılacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Diyarbakır'dan ilk defa 4 sporcu ve 4 antrenör katılacak. 3 atlet, 1 atıcının yer alacağı oyunlarda, Aydın Çetin, Sinan Aslan, Çetin Aslan ve Abdurrahman Akgün antrenör olarak ay-yıldızlı formayı temsil edecek. Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Abdulselam İmuk atletizm, Ömer Akgün ise atıcılık branşında Diyarbakır adına oyunlarda olacak.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan milli sporcuların sayısı yükseldi. Türkiye şu ana kadar 14 branşta 91 sporcu ile Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı kazanırken, en büyük başarı Diyarbakır'dan geldi. Daha önce 3 sporcuyla oyunlara katılacak olan Diyarbakırlı atletlere, Abdulselam İmuk da eklendi.

Atletizm Federasyonu Milli Takım Antrenörü ve Diyarbakır Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Aydın Çetin, hem Türkiye hem de Diyarbakır için tarihi günler yaşadıklarını söyledi. Çetin, atletizm için çok değerli sporcular ile olimpiyatlara gideceklerini ve madalya umutlarının yüksek olduğu belirtti. Diyarbakır için tarihi günler yaşadıklarını ve hiç bir zaman bu kadar çok sporcu ile olimpiyatlara gidilmediğini ifade eden Çetin, "Diyarbakır hiç bu kadar başarılı olmadı. İlkler yaşandı. Olimpiyatların kuruluşundan bu yana ilk kez bu kadar çok sporcuyla Diyarbakır, oyunlara katılım gösteriyor. 4 sporcu ve 4 antrenör olimpiyatlara gidiyor. Bu bir ilktir. Bu ilkin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Gençlerimize güvenelim"

Atletizmin her geçen gün büyük bir ivme kazandığı Diyarbakır'da bireysel sporun daha fazla önem kazanması gerektiğine vurgu yapan Milli Antrenör Çetin, "Atletizm, Diyarbakır'ın en başarılı spor branşlarının başında yer alıyor. Bölgede yaşayan gençlerimiz, kendilerine imkan sunulması halinde ne kadar başarılı olduğunu gösterdiler. Bu nedenle gençlerimize daha fazla imkanlar sunmalıyız. Atletizm ve atıcılık başta olmak üzere tüm bireysel sporlara önem vermeliyiz. Spor tesislerini gençlerimizin hizmetine sunup, kendini spora adayan antrenörlerle yol almalıyız. Biz bu potansiyele sahibiz. Kendimize ve sporcularımıza güveniyoruz. Yetkililerimizin de bize inanmasını ve her türlü imkanı da sunmalarını arzuluyoruz. Yakaladığımız bu potansiyeli artırarak yolumuza devam etmemiz için herkesi yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Sporcularımıza güveniyorum"

Olimpiyatlara katılacak sporculara güvendiğini ifade eden Aydın Çetin, Tokyo'dan dereceyle dönmek istediklerini söyledi. Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atletlerimiz yürüyüş branşında mücadele edecekler. Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal kadınlar, Abdulselam İmuk ise 20 kilometre erkekler kategorisinde mücadele edecek. Ömer Akgün kardeşimiz de atıcılık branşında Diyarbakır'ı temsil edecek. İnşallah atletlerimiz yarışları en iyi şekilde tamamlar, Ömer de hedefi on ikiden vurarak, bizleri gururlandırır."

Ömer Akgün: "Benim için ayrı bir önemi var"

Milli atıcı Ömer Akgün, olimpiyatlara umutlu gittiğini kaydederek, "Olimpiyatlara katılma kotasını daha önce elde etmiştim. Ama çalışmalarımı aralıksız sürdürdüm. Kendimi hazır hissediyorum. İnşallah oyunlarda arzuladığım başarıları elde ederim. Benim için bu olimpiyatların ayrı bir önemi var. Çünkü ağabeyim Abdurahman Akgün de antrenörüm olarak yanımda olacak. Onun desteği beni ayrıca motive edecektir" şeklinde konuştu.

Diyarbakırlı diğer sporcular da yaptıkları ortak açıklamada ise Tokyo'da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve kendilerine güvenenlerin inancını boşa çıkarmayacaklarını ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kemal Sunal Taner Ölmez Civan Canova Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo Olimpiyatları'na Diyarbakır damgası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:49:49. #1.16#

title