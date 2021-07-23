Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı
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Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı

Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle olimpiyatlar tarihte ilk kez seyircisiz düzenleniyor. Görkemli törende Türk Bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı

206 ÜLKE, 11 BİN SPORCU

206 ülkeden 11 binden fazla sporcunun yarışacağı dev organizasyona Türkiye 108 sporcu ile katılıyor.

Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı

339 MADALYA DAĞITILACAK

Sporcular müsabakalarda toplam 339 madalya için mücadele edecek. Dağıtılacak madalyalar geri dönüşüm ile üretilirken, 60 milimetre çapında ve 3 milimetre kalınlığında hazırlandı.

Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı

MALİYETİ 26 MİLYAR EURO

Organizasyonun Tokyo'ya maliyetinin 26 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Bu olimpiyatın, tarihin en pahalı oyunları olduğu belirtiliyor.

Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı

BAYRAĞIMIZI YÜZÜCÜLERİMİZ TAŞIDI

Milli kafilemiz Tokyo 2020 açılış törenindeki geçişini tamamladı. Bayrağımızı milli yüzücülerimiz Berke Saka ve Merve Tuncel taşıdı.

Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı
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