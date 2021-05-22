Tokyo'da güreşte görev alacak hakemler açıkladı
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Tokyo'da güreşte görev alacak hakemler açıkladı

Tokyo'da güreşte görev alacak hakemler açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Güreş Federasyonu, Tokyo Olimpiyatları'nda Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu'nun hakem hocası ve Avrupa kıtası sorumlusu olarak, Levent Şen ve Mehmet Gürhan Yücel'in de hakem olarak görev yapacağını açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Tokyo Olimpiyatları'nda Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu'nun hakem hocası ve Avrupa kıtası sorumlusu olarak, Levent Şen ve Mehmet Gürhan Yücel'in de hakem olarak görev yapacağını açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dünya Güreş Birliği 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev alacak olan hakemleri açıkladı. Buna göre Tokyo'da Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu hakem hocası ve Avrupa kıtası sorumlusu olarak görevlendirilirken, Levent Şen ve Mehmet Gürhan Yücel de hakem olarak görev yapacaklar. Türkiye Güreş Federasyonu olarak üç isme de başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Tokyo'da güreşte görev alacak hakemler açıkladı
Tokyo'da güreşte görev alacak hakemler açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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