Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde kadın voleybolunda 7 takım çeyrek finali garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde kadın voleybolunda 7 takım çeyrek finali garantiledi.

Ariake Arena'da gruplarda oynanan 5. karşılaşmadan sonra tek takım dışında çeyrek finalistler belli oldu.

B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu grupta İtalya, Rusya Olimpiyat Komitesi ve ABD de çeyrek final bileti aldı. Son olimpiyat şampiyonu Çin ile Arjantin ise son maçlar öncesi çeyrek final şansını kaybetti.

A Grubu'nda çeyrek finale yükselen 3 takım belirlendi. Brezilya, Sırbistan ve Güney Kore adını son 8'e yazdırdı.

Bu gruptaki son takım ise Dominik Cumhuriyeti ile ev sahibi Japonya arasında oynanacak maçta belli olacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselen son ekip olmayı başaracak. A Grubu'nda henüz set alamayan Kenya ise üst tura çıkma şansını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
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