Tokyo 2020'nin ilk kafilesi yelkencilerin akreditasyon işlemleri tamamladı
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Tokyo 2020'nin ilk kafilesi yelkencilerin akreditasyon işlemleri tamamladı

Tokyo 2020'nin ilk kafilesi yelkencilerin akreditasyon işlemleri tamamladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Doğru - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya'ya giden ilk Türk sporcu kafilesi milli yelkencilerin akreditasyon işlemleri tamamlandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya'ya giden ilk Türk sporcu kafilesi milli yelkencilerin akreditasyon işlemleri tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılacak açıklamaya göre, milli takım kafilesi Olimpiyat Köyü'ne giderek, olimpiyat komitesi yetkilileriyle buluştu.

Olimpiyat Köyü'nde akreditasyon işlemleri tamamlanan milli takım kafilesi, hazırlıklarını Tokyo'da sürdürecek.

Yelken Milli Takım kafilesinde sporcular Alican Kaynar, Ateş Çınar, Deniz Çınar, Beste Kaynakçı, Ecem Güzel, Onur Cavit Biriz, Dilara Uralp ve Okyanus Arıkan yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Doğru

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