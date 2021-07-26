Tokyo 2020'de milli sporcular 5 spor dalında yarıştı
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Tokyo 2020'de milli sporcular 5 spor dalında yarıştı

Tokyo 2020'de milli sporcular 5 spor dalında yarıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bugün milli sporcular boks, judo, taekwondo, yelken ve yüzme dallarında yarıştılar.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bugün milli sporcular boks, judo, taekwondo, yelken ve yüzme dallarında yarıştılar.

Boksta Batuhan Çiftçi -52kg ilk maçında Rio 2016 şampiyonu Özbek Shakhobidin Zoirov'a yenilerek elendi.

Judoda Bilal Çiloğlu -73kg ilk turda karşılaştığı Ürdünlü rakibi Younis Eyal Slman'ı ipponla yenerek çıktığı son 16 turunda Rio 2016 şampiyonu Japon Shohei Ono'ya mağlup oldu ve elendi.

Taekwondoda -67kg ilk turunda Nur Tatar, ilk tur maçında Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho'yu 12-7 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'a altın vuruşta yenilen sporcumuz, ABD'li rakibi yarı finalde kaybedince Oyunlardan elendi.

Yelkende Ecem Güzel üçüncü yarışı 12. sırada, dördüncü yarışı 17. sırada tamamladı. Sporcumuz 33 net puanla genel sıralamada 12. sırada yer alıyor. RS: X kadınlar sınıfında Dilara Uralp dördüncü yarışı 23. sırada, beşinci yarışı 24. sırada, altıncı yarışı 25. sırada tamamladı. Uralp, altı yarış sonunda 108 net puanla 23. sırada yer alıyor. RS: X Erkekler sınıfında ise Onur Cavit Biriz dördüncü yarışı 19. sırada tamamlarken beşinci yarışı bitiremedi, altıncı yarışta 14. oldu. Biriz, altı yarış sonunda 87 net puanla 17. sırada yer alıyor.

Yüzmede Viktoria Zeynep Güneş 200m bireysel karışıkta 2: 14.41, Deniz Ertan ve Merve Tuncel 1500m serbestte sırasıyla 16: 13.22 ve 16: 00.51 dereceleriyle elendiler.

(İHA)

Tokyo 2020'de milli sporcular 5 spor dalında yarıştı
Tokyo 2020'de milli sporcular 5 spor dalında yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
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