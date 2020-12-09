TOKİ Konutlarının inşaatı başlıyor
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TOKİ Konutlarının inşaatı başlıyor

09.12.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:15
TOKİ Konutlarının inşaatı başlıyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, TOKİ tarafından ihalesi yapılan Tahtalı mevkindeki konutlar için sondaj çalışması başladığını söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, TOKİ tarafından ihalesi yapılan Tahtalı mevkindeki konutlar için sondaj çalışması başladığını söyledi.

Başkan Ramazan, TOKİ tarafından ihalesi yapılan konutlar için ihaleyi alan firmanın sondaj çalışmalarına başladığını ifade ederek, "İnşallah konutların kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine tahsisi yapılacak. Sondaj çalışmalarından sonra firma tarafından hemen inşaata başlanacak. Daha sonra TOKİ'ye konut yapılması için tahsis edilen arazilerinde 2021 yılında inşaatına başlanması bekleniyor. Merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut'un başlattığı projelerin takipçisi olacağız" dedi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, TOKİ Konutlarının ihalesini alan firmanın çalışmalara başladığını ifade ederek, " Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. İnşallah, önümüzdeki yıl yeni konutların inşaatına da başlanacak. 2021 yılı Kilis için yatırım yılı olacak. Önümüzdeki yıl yeni devlet hastanemiz hizmete girecek. Kilis'in en büyük ihtiyacından biri olan hastanemiz tamamlanarak hizmete açılacaktır. Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi sayesinde yeni fabrikalar kurulmaya devem ediyor. Yeni fabrikaların sayısı her geçen gün artıyor. Yeni yapılan okullarımız bir kısmı faaliyete geçti. Önümüzdeki yılda yen okulların yapımı tamamlanarak hizmete açılacak. 2021 yılı içerisinde yeni devlet hastanesi, yeni okullar, OSB'de yeni fabrikalar, Kilis-Musabeyli karayolunu tamamlamış olacağız. Bakanlıklarımız ile etkin bir şekilde ilimize yapılacak projeleri takip ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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