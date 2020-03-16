TOKİ İstanbul sonuçları 2020 - TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020, TOKİ kura tarihleri Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında 81 ilde yapılacak olan TOKİ İstanbul için kura çekilişi başladı. 5 bin 750 konutun yapılacağı TOKİ İstanbul Tuzla ilçesi kura çekiliş sonuçları belli oldu. TOKİ kura tarihleri, TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 haberimizde...

TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklanmıştı. 16 Mart günü İstanbul ili Tuzla ilçesi için yapılacak olan TOKİ kura çekilişi sonuçlandı. TOKİ kura çekilişleri 17-18-19-20 Mart günlerinde de devam edecek. İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri ve TOKİ canlı kura çekiliş linki... İstanbul Tuzla ilçesi TOKİ kura çekilişi isim listesi... TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ Tuzla ilçesi 2+1 tipi 5750 adet ile 3+1 tipi 5750 adet konut için kura çekilişi 16 Mart günü 11.00'de yapıldı. Tuzla ilçesi çekilişi 17 Mart günü de sürecek. Arnavutköy ilçesi 2+1 ve 3+1 tipinde kura çekilişleri 18 - 19 Mart'da düzenlenecek. Başakşehir ilçesi içinkura çekilişi ise 20 Mart Cuma günü canlı olarak gerçekleştirilecek. TOKİ kura tarihleri için tıklayın... KURA TÖRENLERİ İPTAL EDİLDİ Koronavirüs nedeniyle kura çekilişi için düznelenecek törenin iptal edildiği açıklandı. TOKİ kura çekilişleri, açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.