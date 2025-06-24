TOKİ başvuruları başladı mı (250 bin sosyal konut)?

TOKİ başvuruları başladı mı (250 bin sosyal konut)?
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada çalışmaların hızla sürdüğünü, özellikle ev sahibi olamayan gençlere, emeklilere ve dar gelirli vatandaşlara yeni konut fırsatları sağlanacağını belirtti. Peki, TOKİ başvuruları başladı mı (250 bin sosyal konut)?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi TOKİ 250 bin konut başvuruları gündemde yer alıyor. Projeye başvuru yapmak isteyenler başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. TOKİ başvuruları başladı mı?

TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.

TOKİ başvuruları başladı mı (250 bin sosyal konut)?

Bakan Kurum, proje başvurularının yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşa açılacağını belirtti.

Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, başvuru süreci 2025'in ilerleyen dönemlerinde duyurulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvuru şartları ve tarihlerinin netleşmesinin ardından detaylı bir açıklama yapacak. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

TOKİ başvuru 2025 e-Devlet ekranı henüz açılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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