Tokat'ta spor kompleksi tamamlanıyor
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Tokat'ta spor kompleksi tamamlanıyor

Tokat'ta spor kompleksi tamamlanıyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun projeleri arasında yer alan Perakende Mahallesi Spor Kompleksi Projesi tamamlanıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun projeleri arasında yer alan Perakende Mahallesi Spor Kompleksi Projesi tamamlanıyor.

Daha önce halı saha, oyun grupları ve yürüyüş yolları tamamlanan spor kompleksi içinde spor salonu yapımının da sonuna gelindi.

Spor salonu inşaatı bölgesinde incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gençlerin istek ve taleplerini önemsediklerini belirtti.

Mahalle spor salonlarının hızla yükseldiğini anlatan Eroğlu, "Şehrimizin iki ayrı noktasında oluşturduğumuz mahalle spor komplekslerimiz evlatlarımızın, çocuklarımızın, mahalle sakinlerimizin kullanacağı şekliyle çok yakın zamanda hizmete girecek. Perakende Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda oluşan bu alanda daha önce bir halı saha yapmıştık. Sonrasında peyzaj çalışmalarımızla, oyun gruplarımızla, yürüyüş yollarımızı yaptıktan sonra yine mahalle spor salonumuzu inşa ediyoruz. İnşallah 3 ay gibi bir süre içinde spor salonumuzu tamamlayarak bu bölgedeki mahallelerimizin kullanımına sunacağız. İçinde, voleybol, hentbol, basketbol ve salon sporlarının yapılabileceği spor salonumuzu tamamlıyoruz. Gençlerin abisi olan bir belediye başkanı olarak gençlerimizin her talebini önemsiyoruz. Gençlerimiz için sosyal aktivite alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Tokat'ta spor kompleksi tamamlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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