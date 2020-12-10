Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor

10.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:18
Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor

TOKAT'ta modifiye araç tutkunu Sadullah Özen'in (34), 1996 model otomobili, sıra dışı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

TOKAT'ta modifiye araç tutkunu Sadullah Özen'in (34), 1996 model otomobili, sıra dışı görüntüsüyle ilgi çekiyor. Boyasız ve paslanmış gibi görünen otomobili, meraklıları yakından inceliyor.

Kent merkezinde acentecilik yapan Sadullah Özen, 1996 model modifiyeli otomobil satın aldı. Eskimiş ve paslanmış, boyasız bir görüntüye sahip gibi görünen modifiye otomobil dikkat çekti. Sıra dışı modifiyesi ile otomobil kentte yoğun ilgi gördü. Modifiye araç tutkusu olduğunu belirten Sadullah Özen, "Bu arabayı Çanakkale'den aldım. Genel olarak modifiyeyi seviyorum, tutkusu olan bir insanım. İlgi çekmeyi seviyorum. Ben de bu arabayı oradan aldım. Biraz maliyetli oldu ama bence değer. Baya ilgi çekiyor. Geçenlerde içinde otururken 3 kişi geldi, bu araca ne olmuş diye inceliyorlardı. Hatta, 'Aracına boyasız biniyor' gibi söylemlerde bulundular. caddeye çıktığım zaman ilgi çekiyor. Fotoğraf çektirenler oluyor. Şu anda bu aracın 65 ile 70 bin lira gibi bir piyasası var. Orijinali ise 40 ile 45 bin lira civarında" dedi.

'ARACIMA 3-4 GÜN BİNEMEDİM'

 Özen, gösterilen ilgi yoğun olunca utandığı için aracına birkaç gün binemediğini belirterek, "Aracı getirdim, ilk 3-4 gün binmedim. Evin önünde durdu. Sigortasını, muayenesini yaptırdık. Aracın rengi zaten ruhsata işli. Kahverengi gri olarak geçiyor. Aracıma binmekten çekindim. Böyle bir araca binmek, büyük şehirlerde dikkat çekmiyor ama küçük şehirlerde genel olarak dikkat çekiyor. Başka bir aracım daha var. Buna her zaman binmiyorum. Büyük bir ilgi var, ondan dolayı ben de rahatsız oluyorum. Ama genç arkadaşlara tavsiye ederim. Dikkat çekmek isteyen arkadaşlara tavsiyede bulunuyorum. Araca binerken, çekinerek biniyorum. Ön güneşliğini indiriyorum gözükmemek için. Caddede o şekilde tur artıyorum" diye konuştu.


Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor
Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor
Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor
Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor
Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor
Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor
Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor
Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor
Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

İlgili Haberler

Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
'Türkan Hanım'ın Konağı', eğitimli ve bilinçli karakterleriyle ilgi çekiyor (1)
"Türkan Hanım'ın Konağı", eğitimli ve bilinçli karakterleriyle ilgi çekiyor (1)
Sertaç Kemiksiz, 'Türklerin Modifiye Sektörü, Dünyanın Merceği Altında'
Sertaç Kemiksiz, "Türklerin Modifiye Sektörü, Dünyanın Merceği Altında"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Öner Erkan Cemal Hünal Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Sörloth Okan Buruk Şenol Güneş Pierre Webo Samet Aybaba
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:36:43. #1.15#
title