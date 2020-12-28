Tokat'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
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Tokat'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

28.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:15
Tokat'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Tokat'ın Pazar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümören beldesi yakınlarında H.Ö'nün (67) kullandığı 60 BK 886 plakalı traktör ile B.Y. (38) idaresindeki 60 KE 735 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki G.K. (48), İ.K. (55) ve V.K. (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Pazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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