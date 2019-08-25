25.08.2019 15:00

- Tokat'ta nefesleri kesen şenlik

TOKAT - Tokat'ta düzenlenen off-road Şenliklerinde zorlu parkurda mücadele veren arazi araçları nefesleri kesti.

Tokat'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen off-road şenliklerinde arazi araçlarının zorlu parkurlardaki mücadelesi nefesleri kesti. Tokat Belediyesi sponsorluğunda Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen şenlikler Topçam Dağı eteklerinde yapıldı. Tokat, Sivas, Ordu, Erzincan ve Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerlerinden kente gelen 50'ye yakın pilot ve arazi araçları birçok engele sahip zorlu parkuru tamamlamak için direksiyon başında ter döktü.

Tükiye'nin birçok noktasından şehre gelen pilotlarla düzenlenen şenliğin kentin tanıtımı açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken ve Tokat Belediyesi'nin bu anlamda kendilerine çok büyük destek verdiklerini söyleyen Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı Semih İlhan, "Bu şenliğe halk aşırı ilgi duyuyor. 7'den 70'e herkes burada. Herkes alkışlıyor. Tokat'a yeni bir etkinlik getirdik ve Tokat'ın adı duyulsun istedik. Ben de piste çıkıp bütün hünerlerimi sergilemeye çalışacağım. Etkinliğimize katkı veren Tokat Belediyemize, sponsorlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ordu'dan şenliğe gelen ve parkuru başarıyla tamamlayan pilotlar arasında olan 63 yaşındaki Osman Tice ise bu sporun yaşla alakası olmayan her yaştan sürücünün yapabileceği güvenli bir spor olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA