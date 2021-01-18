Tokat'ta kar yağışına oyun havasıyla kutlama

TOKAT kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışını görenler sokağa inip müzik eşliğinde oynadı.

Gece başlayan kar yağışı sonrasında sabah saatlerinde kent merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı da 3 santimetreye ulaştı. Kentte gece pencereden kar yağışını görenler sokaklara inerek oyun havası eşliğinde kutlama yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı. Kar yağışı sonrası Belediye ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de yol temizleme çalışmalarına başladı. İl genelinde ise 50 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı