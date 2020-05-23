Tokat'ta iki otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
23.05.2020 00:39 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:39
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.T. (25) idaresindeki 60 EJ 327 plakalı otomobil ile M.A. (20) yönetimindeki 60 KK 327 plakalı otomobil Türkfındıcak köyü Artmutluk mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan A.A. (17), C.B. (58) ve F.A. (53) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA