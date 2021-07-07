Tokat'ta amatör maç sonunda gerginlik
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Tokat'ta amatör maç sonunda gerginlik

Tokat'ta amatör maç sonunda gerginlik
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Spor

Tokat'ta oynanan Amasyaspor 1968 ile Ordu1967 takımları arasındaki Bölgesel Amatör Lig (BAL) yarı final maç sonu gerginlik yaşandı.

Tokat'ta oynanan Amasyaspor 1968 ile Ordu1967 takımları arasındaki Bölgesel Amatör Lig (BAL) yarı final maç sonu gerginlik yaşandı.

Orduspor 1967 takımının 2-1 galibiyeti ile sona eren maç sonunda Amasyaspor taraftarlarının maçın hakemine büyük tepki göstermesi sonucu hakemler polis koruması altında soyunma odasına gitti.

Orduspor taraftarının sahanın ortasına Orduspor bayrağı dikmeye çalışması sonucu saha içinde gerginlik yaşandı.

Her iki takım oyuncuları ve takım idarecileri ile bazı taraftarlar arasındaki kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Taşlarla stat dışında birbirlerine tekrar saldıran taraftarlara polis müdahale ederek olayları yatıştırdı.

Tokat'ta amatör maç sonunda gerginlik
Tokat'ta amatör maç sonunda gerginlik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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