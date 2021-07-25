Tokat'ta 4'üncü off-road oyunları yapıldı
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Tokat'ta 4'üncü off-road oyunları yapıldı

Tokat'ta 4'üncü off-road oyunları yapıldı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4'üncü off-road oyunları gerçekleştirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4'üncü off-road oyunları gerçekleştirildi.

Çamiçi Yaylası sulama göleti yanında oluşturulan alanda Tokat, Erzurum, Erzincan, Artvin, Ordu, Sivas, Arhavi, Gümüşhane'den 100 sporcu çamur, rampa ve "cehennem çukurları" adı verilen çukurlarla zorlaştırılan parkurda yarıştı.

Bazı etaplarda çamura saplanan araçlar, kepçe ve kurtarma araçları ile çıkarıldı. Yarışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışın sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Tokat'ta 4'üncü off-road oyunları yapıldı
Tokat'ta 4'üncü off-road oyunları yapıldı
Tokat'ta 4'üncü off-road oyunları yapıldı
Tokat'ta 4'üncü off-road oyunları yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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