Tokat dolu yağışı etkili oldu
Tokat dolu yağışı etkili olduTOKAT'ta sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
04.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:00
Tokat dolu yağışı etkili oldu
TOKAT'ta sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Tokat'ta saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Dereköy ve Söngüt köylerinde yağış nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. Yaklaşık 15 dakika saat süren yağış sonrasında arazilerin tamamen suyla kaplandığı gördü. Ayrıca kent merkezinde ise yağmurla birlikte yağan dolu bazı caddelerde su birikintilerine neden oldu. Yağışın etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.
Kaynak: DHA