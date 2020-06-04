Tokat dolu yağışı etkili oldu Tokat dolu yağışı etkili olduTOKAT'ta sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat dolu yağışı etkili oldu

TOKAT'ta sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat'ta saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Dereköy ve Söngüt köylerinde yağış nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. Yaklaşık 15 dakika saat süren yağış sonrasında arazilerin tamamen suyla kaplandığı gördü. Ayrıca kent merkezinde ise yağmurla birlikte yağan dolu bazı caddelerde su birikintilerine neden oldu. Yağışın etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.

Kaynak: DHA