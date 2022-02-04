Tokat Belediye Plevne, Cizre Belediyespor karşısında galibiyet arayacak

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'de gözler, yarın oynayacakları Allpower Akü Cizre Belediyespor maçına çevrildi.

Tokat temsilcisinin ligin 18. haftasında yarın deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor ile karşılaşacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine, Allpower Akü Cizre Belediyespor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Hafta boyunca rakibe yönelik taktik antrenmanlar yaptıklarını dile getiren Altan, "Wendt de yavaş yavaş takıma adapte olmaya başladı. Takım olarak iyi bir hava yakaladık." dedi.

Allpower Akü Cizre Belediyespor maçının zor olacağını belirten Altan, "Çok zor bir deplasman olduğunun farkındayız. İlçeye ulaşmak için bin kilometre civarında uzun bir otobüs yolculuğu yapacağız. Cizre'de hem saha içinde hem de tribünlerden yoğun baskı göreceğimizi biliyoruz. Daha önce bu tür atmosferleri çok yaşadık ve tecrübemizi kullanarak en iyi sonucu almayı istiyoruz. Bu haftalarda ligin alt sıralarını ilgilendiren birçok maç oynanıyor. Alacağımız sonuçların ne kadar kritik olacağının farkındayız. Takımım da bu bilinçle elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Umarım kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.