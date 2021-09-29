Tohumun İzinde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Hatay'da 153 tohum materyali toplandı - Haberler Ekonomi
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Tohumun İzinde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Hatay'da 153 tohum materyali toplandı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Tohumun İzinde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Hatay'da 153 tohum materyali toplandı

Türkiye Tohumcular Birliğince (TÜRKTOB) 2016'dan bu yana yürütülen Tohumun İzinde Sosyal Sorumluluk Projesi'nin 5. fazı kapsamında Hatay'da 153 tohum materyali toplandı.

HATAY (AA) - Türkiye Tohumcular Birliğince (TÜRKTOB) 2016'dan bu yana yürütülen Tohumun İzinde Sosyal Sorumluluk Projesi'nin 5. fazı kapsamında Hatay'da 153 tohum materyali toplandı.

TÜRKTOB'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yapılan yerel çeşit tohum toplama çalışmalarında Hatay'ın Samandağ, Yayladağı, Altınözü, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde atalık tohum kullanan küçük aile işletmeleri ziyaret edildi.

Çalışmalar sonucunda buğday, arpa, bakla, mısır, domates, ayçiçeği, hıyar, nohut, patlıcan, karpuz, kavun, pancar, kabak, maydanoz, fasulye, enginar, bezelye, börülce, lahana, bamya, dereotu, tütün, tere, turp, marul, acur, roka, sumak, zahter, kimyon, kişniş ve kekik çeşitlerinden 153 tohum materyali toplandı.

Tohum toplama sırasında yerel çeşit adı, toplandığı yöre (il, ilçe, köy), çiftçi adı, enlem boylam bilgileri çiftçi iletişim bilgileri, ürüne ait önemli özellikler, önemli yetiştirme teknikleri, yerel çeşidin durumunu tanımlayan envanter oluşturuldu.

Toplanan tohumlar temizlik, çimlenme testleri ve uygun nem içeriğine düşürme çalışmaları tamamlandıktan sonra Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tohum gen bankalarına teslim edilecek. Böylelikle Tohumun İzinde Projesi kapsamında toplam 324 çeşit, gen bankalarına kazandırılmış olacak.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Tohumun İzinde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Hatay'da 153 tohum materyali toplandı - Haberler Ekonomi
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