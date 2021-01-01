TOFAŞ yeni yıla galibiyetle başlamak istiyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 15. haftasında sahasında Türk Telekom'u ağırlayacak. Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi 15. haftasında TOFAŞ, sahasında Türk Telekom ile karşı karşıya geliyor. Ligde 6 galibiyet-7 mağlubiyet ile (bir maç eksiğiyle) 8. sırada bulunan Mavi Yeşilliler, 2020 yılını Darüşşafaka Tekfen galibiyetiyle kapattıktan sonra yeni yıla da kazanarak başlamayı hedeflerken, 9 galibiyet-5 mağlubiyet ile 4. sırada yer alan Burak Gören idaresindeki başkent temsilcisi, ligde geçtiğimiz hafta sahasında Petkimspor'u 89-71 mağlup etmeyi başarmıştı. Rakip Türk Telekom'da maç başı 18 sayı-6 ribaund ile ortalama ile oynayan Kyle Wiltjer ile 16.4 sayı-5.8 ribaunt ortalama ile oynayan Sam Dekker en skorer oyuncular konumunda.

Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Keravnos ile kozlarını paylaşacak. Mavi Yeşilliler, ligde ise 9 Ocak Cumartesi günü sahasında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL