TOFAŞ, Play-Off'a hazırlanıyor
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TOFAŞ, Play-Off'a hazırlanıyor

TOFAŞ, Play-Off'a hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor

TOFAŞ Basketbol Takımı, Play-Off çeyrek serisi hazırlıklarını sürdürürken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan antrenman maçında siyah takım, mavi takımı 67-64 mağlup etti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Play-Off çeyrek serisi hazırlıklarını sürdürürken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan antrenman maçında siyah takım, mavi takımı 67-64 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinde Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak olan TOFAŞ hazırlıklarına devam ediyor. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bugünkü idmanda Bursa ekibi, kendi arasında antrenman maçı yaptı. Yardımcı antrenörlerden Ömer Kahyaoğlu idaresindeki siyah takım Semaj Christon, Mert Konuk, DeVaughn Akoon-Purcell, Alihan Demir ve Jeremy Simmons; yardımcı antrenör Ömer Kahyaoğlu yönetimindeki Mavi Takım ise Berk Uğurlu, Tarik Phillip, Berkan Durmaz, Tomislav Zubcic, Berke Büyüktuncel ve Muhsin Yaşar'dan oluştu.

8'er dakikalık üç periyot üzerinden oynanan maçta mavi takım ilk periyodu 19-23 üstünlükle kapatsa da ikinci periyot 40-40 eşitlikle sonuçlandı. Üçüncü çeyrekte geriden gelerek öne geçmeyi başaran siyah takım, parkeden 67-64 galip ayrıldı.TOFAŞ, bir günlük izin sonrası Play-Off çeyrek final hazırlıklarına devam edecek.

TOFAŞ, Play-Off'a hazırlanıyor
TOFAŞ, Play-Off'a hazırlanıyor
TOFAŞ, Play-Off'a hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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