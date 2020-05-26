TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: EuroCup'ta iptal, doğru bir karar 7Days EuroCup'ta 2019-20 sezonunun iptal edilmesini değerlendiren TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, "Sportif anlamda herkes oynayarak sezonunu bitirmek ister ama bugünün şartlarında insan sağlığı göz önünde bulundurularak doğru alınmış bir karar" dedi.

7Days EuroCup'ta 2019-20 sezonunun iptal edilmesini değerlendiren TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, "Sportif anlamda herkes oynayarak sezonunu bitirmek ister ama bugünün şartlarında insan sağlığı göz önünde bulundurularak doğru alınmış bir karar" dedi.

TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, EuroLeague yönetiminin koronavirüs pandemisi nedeniyle 7Days EuroCup 2019-20 sezonunu sonlandırması kararını değerlendirdi. 7Days EuroCup'ta son 8 takım arasına kaldıklarını hatırlatan Öngören, "Sportif anlamda herkes oynayarak sezonunu bitirmek ister ama karar öncelikle bugünün şartlarında insan sağlığı göz önünde bulundurularak doğru alınmış bir karar. Sürecin bir insan sağlığı bir de operasyonel yönü var. Dünyanın bulunduğu pandemi durumundan dolayı ülkeler arası uçuşlar yok ve karantina süreçleri var. Salgın hala hızla bulaş halde, sürecine devam ediyor. Test süreçlerinin sonunda oyuncu, teknik ekip veya idari ekipten birinin pozitif çıkması zaten olası bütün turnuvanın maç düzenini de etkileyeceği için ve daha da önemlisi insanların kendilerini güvende hissetmediği için aslında sportif açıdan çok istenen bir karar değil ama bugünün şartlarında çok doğru bir karar olarak yorumluyorum. EuroLeague ve EuroCup organizasyonu kalitesini yıllardır devam ettiren bir organizasyon. Ben bu anlamda önümüzdeki 2020-2021 sezonundan itibaren de aynı şekilde olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"BAYRAM SONU İTİBARIYLA YENİ DÖNEM HAZIRLIKLARIMIZA BAŞLAYACAĞIZ"

EuroCup'ta sezonu da değerlendiren Öngören, "EuroCup'taki sezonumuzu da değerlendirmemiz gerekirse çeyrek final eşlememizdeki rakibimiz Promitheas Patras'tı. Burada daha ileri gidebilir miydik; gidebilirdik, ne olurdu bilmiyorum ama öyle bir şansımız vardı. Belki de eşleşmeler içerisinde grup ikincisi takımın, grup birincisi takımı yenebileceği en yakın eşleşme buydu ama çok önemsemiyoruz açıkçası. Sağlık önemlidir. Bayram sonu itibarıyla yeni dönem hazırlıklarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA