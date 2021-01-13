TOFAŞ Başantrenörü Demir: İstekli ve sert oynamaya devam edeceğiz

Dijon deplasmanında aldıkları galibiyetle son hafta öncesinde 3 iyi takımın gruptan çıkma şanslarının eşitlendiğini belirten TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir, "Nymburk deplasmanında da bu maçtaki gibi istekli ve sert oynamaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü hafta erteleme maçında deplasmanda JDA Dijon'u 90-61 yenerek grupta 2'nci sıraya yükselen TOFAŞ'ta başantrenör Hakan Demir ve oyunculardan Berkan Durmaz, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dijon deplasmanında kazanarak gruptan çıkma şanslarını son haftaya taşımayı başardıklarını belirten Demir, "Gruptan çıkabilmek adına çok anlamlı bir galibiyet oldu. En nihayetinde şu an Dijon, ERA Nymburk ve takımımız üç tane güçlü ekip ve gruptan çıkma şansları eşitlendi. Hangi 2 takım iyiyse üst tura çıkacak. Son maçımızda da bu akşamki gibi istekli ve sert oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

BERKAN DURMAZ: GALİBİYETİN PÜF NOKTASI TAKIM İÇİ İLETİŞİMİMİZJDA Dijon deplasmanında 5'te 4 üçlük isabeti; 15 sayı-3 ribaund-2 asist istatistikleriyle oynayan Berkan Durmaz ise karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Hava atışından itibaren oyuna çok iyi başladık ve çok iyi mücadele ettik. Savunma ilk amacımızdı. Çünkü onların Holston ve Chassang gibi çok iyi oyuncuları vardı. İyi bir savunma yaparsak bunun hücuma yansıyacağını da biliyorduk. Böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Dijon'u ve takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özellikle takım olarak kendi aramızda çok iyi bir iletişimimiz var, bunu oyuna yansıttık ve kazanmayı bildik. Bu iletişim aslında bu galibiyetin püf noktasıydı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL