Cep yakan fiyatlara karşı reçete hazır! TOBB'dan gıda ücretlerini düşürecek 5 öneri
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Cep yakan fiyatlara karşı reçete hazır! TOBB'dan gıda ücretlerini düşürecek 5 öneri

07.02.2021 15:12 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:41

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Meclisi toplantısında gıda fiyatları ve denetimler değerlendirildi. Toplantı sonrası çözüm önerileri paylaşılırken, gıda fiyatlarını düşürmek için 5 öneri gündeme getirildi. Tarımsal üretimin artırılması vurgulanırken, tarım ve gıda sektöründe bazı giderlerin desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Koronavirüs salgını döneminde gıda fiyatlarının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada artış gösterdiğini ifade eden Tarım Meclisi'nden sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Türkiye'de mevsimsel etkiler ve girdi maliyetlerindeki artışların fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirtti.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARIYLA MÜCADELE EDİLMELİ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Meclisi toplantısında gıda fiyatları ve denetimlerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Matlı, "Sebze, meyve, yağ ve bakliyat gibi ürünlere büyük oranda zamlar yapıldı. Haksız fiyat artışlarıyla hiç kuşkusuz mücadele edilmeli ancak temel sebepler de göz ardı edilmemeli" dedi.

5 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Tüm sektör paydaşlarından gelecek çözüm önerilerinin, Merkez Bankası ve ilgili bakanlıklara iletilmek üzere TOBB yönetimine bir rapor halinde sunulacağını belirten Matlı, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

  1. Tarımsal üretim arttırılmalı ve verimli hale getirilmeli, iyi tarım uygulamaları geliştirilmeli.
  2. Tarım sigortaları yaygınlaştırılmalı.
  3. Tarımsal üretimde mazot, gübre, ilaç başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki Özel Tüketim Vergisi düşürülmeli.
  4. Gıda maddelerindeki Katma Değer Vergisi oranı düşürülmeli.
  5. Tarımda kullanılan elektriğin tarımsal destekleme kapsamına alınmalı.

"UZUN VADELİ TARIM POLİTİKALARI OLUŞTURULMALI"

Dünyada artan emtia fiyatlarının, dünya merkez bankalarının para basmasının, ülkelerin aşırı stoklama yoluna gitmesinin, kuraklık sonucu artan arz-talep dengesizliğinin, lojistik, ambalajlama ve geri kazanım katılım payıyla gelen ilave maliyetlerin tarımsal ürünlerde yüzde 30 ile yüzde 100 oranında ciddi fiyat artışlarına sebep olduğuna vurgu yapan Özer Matlı, "Öyle ki temmuz ayında 180 dolar civarında olan mısırın tonu, bugün 300 dolara yaklaşmış durumda. Yine özellikle ay çekirdeğinde sezon başında 2 bin 200 lira fiyat beklenirken, harmanda fiyat 3 bin 800-4 bin lira olarak gerçekleşti. Bu nedenle öncelikle yapmamız gereken, günü kurtaracak çözümler üretmek yerine mevcut sorunlarımızın çözümüne yönelik üretim planlaması ve sonucunda uzun vadeli tarım politikaları oluşturmaktır" diye konuştu.

Cep yakan fiyatlara karşı reçete hazır! TOBB'dan gıda ücretlerini düşürecek 5 öneri
Haber Yorumları (13)
MURAT: Malesef topu taca atmaktan başka bişey yapmıyoruz nasıl düşecek belli tüm mallar hallere girecek girdi çıktı sıkı denetlendimi sorun çözülecek adam ikibin ton portakal alıp satıyor vergi mükellefi değil aynı şakilde elmada mandalinde narda şeftalide orda masa başında oturmakla sorun çözülmez çok yazılacak şeyler varki memleket on kişinin elinde kalmış haracı beş aracı beş marketçinin elinde kalmış kafalarına göre piyasa kuruyorlar çok yazık
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ADANALI: Hadi oradan çocuk mu kandırıyorsunuz önerilere bak! şaka gibi kaldırın şu komisyoncuları aradan bakalım çiftçiden portakalı 1 TL ye alıyorlar tezgaha gelene kadar 6-7 TL buluyor komisyoncular ellerini bile kaldırmadan en fazla kârı elde ediyorlar. Ben Adanalıyım gidin normal bir çiftçiye sorun elindeki malı ne kadara veriyor diye bir de tezgahtaki fiyatına bakın ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.
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MEKO: Mazot, gübre fiyatları, KDV, ÖTV, otoyol, köprü ücretlerini düşürün bak fiyatlar nasıl düşüyor. Bırakın artık marketleri, aracıları suçlamayı birazda suçu kendinizde arayın
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