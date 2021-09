TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Dünyanın en değerli arazisi akıllı telefonun ekranıdır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın en değerli arazisinin cep telefonu ekranları olduğunu belirterek, "Önemli olan bu değerli arazide yer kapabilmektir. Eskiden en işlek caddede mağaza, market sahibi olmak önemliydi. Şimdi cep telefonu ekranında yer alabilmek çok önemli." dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen ve üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşı bir araya getiren Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2021 etkinliği başladı.

Sektörünün en büyük konferans ve fuarı olma özelliği taşıyan ve bu yıl "Gelecek" temasıyla düzenlenen konferans ve fuar etkinliğinin açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, üretim, tedarik ve lojistiğin son ayağı olan perakende sektörünün, değer zincirinin müşteri ile buluştuğu çok büyük bir organizasyon olduğunu söyledi.

Perakende sektörünün ülke ekonomisinin barometresi ve istihdam fabrikası olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, yerel, ulusal ve uluslararası zincirlerin oluşturduğu bu üçlü saç ayağında, yerel perakendecilerin çok ciddi bir atak içinde olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yerel perakendecilerin sektördeki payını her geçen gün artırdığını kaydederek, üretici ve tüketici arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü, ekonominin gelişmesine ciddi katkı sağladığını anlattı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, eskiden alışverişlerin tek noktadan yapıldığını, "Artık indirim marketleri, ulusal ve yerel marketler, benzin istasyonlarındaki marketler, tanzim satışlar, Tarım Kredi Kooperatifleri, e-ticaret siteleri ve hızlı teslimat şirketleri var." diye konuştu.

Alternatifin çok olduğunu, yerel marketlerin bu alternatifler içerisinde "nasıl ayrışacakları" sorusuna cevap bulması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortak akıl ile ortak çözümler bulmalısınız. Bu noktada bazı önerilerim olacak. Öncelikle size bir soru sormak istiyorum; Dünyanın en değerli arazisi nerede? Bilen var mı? Dünyanın en değerli arazisi akıllı telefonun ekranıdır. Önemli olan bu değerli arazide yer kapabilmektir. Eskiden en işlek caddede mağaza, market sahibi olmak önemliydi. Şimdi cep telefonu ekranında yer alabilmek çok önemli. Peki dünyanın en değerli arazisi olan cep telefonu ekranında nasıl yer alabiliriz? Şirketinin veya ürününün ya mobil uygulaması olacak ya da geliştirilen mobil bir uygulamanın içerisinde yer alacaksın. Mobil uygulamalar tüketicilere, müthiş kolaylık sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden şirket veya ürününüze ulaşılıp ulaşılamadığı tüketici tercihlerinde çok ama çok önemli. Bu birinci madde."

Ortaklık ve yerel markalarla iş birliği çağrısı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ikinci nokta olarak yerel perakendecilere, ortaklık yapmaları ve ortak hareket etme kültürünü öğrenmelerini tavsiye ederek, şu önerilerde bulundu:

"Üçüncüsü; illerdeki yerel markalarla işbirliği yapın. Yerel üretici markaları ortak paydaşınız olarak kurgulayın. Birlikte büyüyün. Dördüncüsü; şehirlerin markalaşmasına yatırım yapın. Unutmayın, artık ülkeler değil şehirler rekabet ediyor. Şehrin markasının parçası olun. Olun ki, şehrin markasıyla birlikte büyüyün. Beşincisi; akıntıya kürek çekmeyin. Sadece perakende de değil her sektörde her alanda düşünce tembelliğimizi bırakırsak, her şey bambaşka olacak."

Hisarcıklıoğlu, ekonomideki ve özellikle de turizm sektöründeki toparlanmanın devam etmesiyle, perakende başta olmak üzere, diğer sektörlere yönelik talebin artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.