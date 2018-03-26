TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Açıklaması

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Geçen yıl 364 bin üyemizin 221 milyar liralık kredisine kefil olduk. Bu kadar üyeye kefil olan bir kuruluş var karşınızda." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Konya Ekonomi Ödülleri 2017" programında yaptığı konuşmada, hedeflerinin girişimcilerinin önünü açmak olduğunu söyledi.

Üyelerine yıllık 9,9 faizle kredi imkanı sağladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Geçen yıl üyelerimize 5 milyar liralık kredi kullandırdık. Daha sonra Başbakanımıza ve bakanımıza giderek imkanlarımızı kullandığımızı ve üyelerimizin faizsiz kredi istediğini söyledik. Sağolsun kendileri bizi kırmadı ve KOSGEB'ten 3 yıl vadeli 50 bin lira faizsiz kredi imkanı çıktı. Bundan da üyelerimizin yüzde 29'u yani 290 bin üyemiz faydalandı." diye konuştu.

"Baban sana kefil olmadı biz kefil olduk"

Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) üyelerine kefil olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bu devirde baba oğula, kardeş kardeşe kefil olmuyor. Ama biz oda olarak üyemize kefil oluyoruz. Neden, çünkü krediye rahat ulaşmak için. Allah korusun birinizin başına bir iş gelse kefaletin karşılığını biz ödeyeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde odalar birliği, teşkilatı üyesine kefil olmuyor. Yalnızca Türkiye kefil oluyor. Ondan sonra bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar da 'Ne iş yapıyorsunuz?' diyor. Daha ne iş yapacağız baban sana kefil olmadı biz kefil olduk. İyi değil mi?"

Kefil olma miktarını 250 bin liraya çıkardıklarına değinen Hisarcıklıoğlu, "Geçen yıl 364 bin üyemizin 221 milyar liralık kredisine kefil olduk. Bu kadar üyeye kefil olan bir kuruluş var karşınızda. Konya'daki üyelerimizin de üçte birine kefil olduk." dedi.

Hisarcıklıoğlu, üyelere verilen desteklere devam edeceklerini vurgulayarak, "İnşallah bu yıl da hazırlandık TOBB'un Nefes Kredisi'ni üyelerimize duyuracağız. Sayın Başbakanımızla bunun tanıtımını yapacağız. Yine üyelerimize ait olan parayı tekrar size kullandırma imkanına kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, oda başkanları, sanayici ve iş adamları katıldı.