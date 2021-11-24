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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, öğretmenlere verilen değerin, çocuklara verilen değer ve geleceğe olan inancın birebir göstergesi olduğunu bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, öğretmenlere verilen değerin, çocuklara verilen değer ve geleceğe olan inancın birebir göstergesi olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin geleceği olan çocukların yetişmesinde büyük rol oynayan ve fedakarlık gösteren öğretmenlere çok şey borçlu olduklarını ifade etti.

Toplumların en özverili ve saygıdeğer mesleklerinin başında gelen öğretmenlerin, geleceğin sahibi çocukların "ışığı" ve "güneşi" olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti.

"Öğretmenlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'yeni neslin kendi eserleri olacağının' idrakindedirler. Öğretmenlerimize verdiğimiz değer, bizim medeniyet çizgimizin, çocuklarımıza verdiğimiz değerin ve geleceğimize olan inancımızın birebir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, eğitim camiamıza şükran ve saygılarımı sunuyorum."

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AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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