TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

23.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:19
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, topluma şekil ve yön verenlerin başında öğretmenlerin geldiğini belirterek, "Çocuklarımızın başarısında, vasıflı bireyler olarak toplumda yer almasında en büyük...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, topluma şekil ve yön verenlerin başında öğretmenlerin geldiğini belirterek, "Çocuklarımızın başarısında, vasıflı bireyler olarak toplumda yer almasında en büyük pay onlarındır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklığlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanlara önce okumayı, sonra ilim ve hayatı öğreten öğretmenlerin her türlü takdiri fazlasıyla hak ettiğini vurguladı.

İyi yetişmiş, donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği genç nesillerin, toplumu medeniyet yarışında ileri götürecek en büyük güç olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Topluma şekil veren, yön verenlerin başında öğretmenlerimiz gelir. Çocuklarımızın başarısında, vasıflı bireyler olarak toplumda yer almasında en büyük pay onlarındır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi, toplumun düşmanı olan cehaleti ancak öğretmenler yok eder. Onun için geçmişi öğreten öğretmenlerimiz, geleceğimizin de asıl kurucuları konumundadır. Öğretmenlerin eserleri, yetişmiş insanlardır. Bu ülkeyi yönetenlerdir, sanatçılardır, bilginlerdir, sporculardır, iş adamlarıdır, işçidir, köylüdür, memurdur. Kısaca her şeyi şekillendiren temelde öğretmenlerimizin verdiği eğitimdir."

Hisarcıklıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken, eğitim camiasına şükran ve saygılarını sundu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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