TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı
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TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı

TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Şanlıurfa'daki fabrikasını 24 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Şanlıurfa'daki fabrikasını 24 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin Şanlıurfa'da bulunan tek katlı fabrika binası ve arsası ile fabrikada bulunan makine, ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 24 milyon 750 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 7 Eylül 2021'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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