TMSF, Nurkay Makina'yı yeniden satışa çıkardı

İSTANBUL (İHA) - Kurumun internet sitesinde yer alan ilana göre, 15,8 milyon TL muhammen bedel üzerinden yapılacak ihaleye 18 Ekim saat 16.00'da kadar teklif verilebilecek. İhale 19 Ekim saat 14.30'da kurumun İstanbul'daki adresinde gerçekleştirilecek.

SATIŞA KONU OLACAK TAŞINMAZLAR

İşletme, Sakarya Akyazı ilçesinde gayrimenkuller ile bu gayrimenkul üzerinde kurulu fabrika binası, makine, ekipman, demirbaş, araçlar, stoklar, marka ve endüstriyel tasarımlardan oluşuyor.

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