TMSF'den satılık uçaklar yeni sahiplerini bekliyor

FETÖ'den el konularak satışa çıkarılan uçaklar Çorlu'da yeni sahiplerini bekliyor

TEKİRDAĞ - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atanan şirkete ait 5 uçak satışa çıkarıldı. Uçakların dördü Çorlu Havaalanının apronunda ihalenin gerçekleştirilmesini ve yeni sahiplerini bekliyor.

Aralarınca CESNA tipi bir uçağın da yer aldığı 5 ayrı uçağı satışa çıkaran TMSF'den konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a soruşturma başlatılmıştı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği Tarkim Havacılık Şirketi'nin FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesi ile şirkete TMSF'den kayyum atanmıştı. TMSF'nin yaptığı çalışmalarla şirkete ait 5 uçak satılığa çıkarıldı. Tarkim'e ait uçaklar için 14 Aralık 2018 tarihine kadar teklif alınacak. Uçaklar birden fazla teklifin bulunması halinde açık arttırma ihale usulü ile satılacak" denildi.

Açıklamada ayrıca satışa sunulan uçakların model bilgilerine de yer verildi.

Satışa çıkarılan uçakların 4'ü Çorlu Havaalanı'nın apronunda bulunuyor.