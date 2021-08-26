TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak
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TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak

TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), satışa çıkardığı araçların ihale duyurularını sosyal medya hesaplarından da yayınlamaya başladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), satışa çıkardığı araçların ihale duyurularını sosyal medya hesaplarından da yayınlamaya başladı.

Yapılan açıklamaya göre TMSF, düzenlediği ihalelere katılımı artırmak ve kamuya ait varlıkların daha yüksek bedellerle satışına imkan sağlayabilmek için duyuru kanallarının arasına sosyal medyayı da ekledi.

TMSF'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, beş adet binek otomobilin satışı için 6 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek olan ihalenin duyurusu yapıldı.

Bu adımla birlikte, TMSF'nin Twitter'daki takipçileri araç satış ilanlarından anında haberdar olabilecek.

Volkswagen, Nissan ve Renault marka araçlar için düzenlenecek olan ihalelere ilişkin ayrıntılara kurumun internet sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak - Haberler Ekonomi
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