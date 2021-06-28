TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

TMSF, Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü'ne ait şirketlerin eşyalarını satışa çıkardı. Satışa çıkarılan mallar arasında büro mobilyaları ve bilgisayarların yanında, dünyaca ünlü markaların ceketleri, pantolonları, kravatları bulunuyor. İşte satılacak ürünlerin listesi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü şirketlerine ait menkul malları satışa çıkardı. Eşyalar 8 Temmuz'da ihaleyle satılacak. TMSF tarafından yapılan duyuruda menkul malların her bir şirket bazında topluca satılacağı açıklandı.

ANTİKA MOBİLYALAR, HEYKELLER

Malların markası, modeli, adedi, birim fiyatı tek tek sıralandı. Sözcü'de yer alan habere göre, altı şirkete ait mallar arasında büro mobilyaları ve bilgisayarların yanında, dünyaca ünlü markaların ceketleri, kravatları gömlekleri, antika mobilyalar, vazolar heykeller bulunuyor.

TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı

ÜNLÜ MARKALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Listede Mac Renzi , Vettriano, Beymen takımlar, Giovanni Pico, Davidoff gömlekler, Daniel Hechter, Benties, Versace, Dufy kravatlar bulunuyor. Listede spor ayakkabısı dahi var.

7 TEMMUZ'A KADAR TEKLİF ALINACAK

Tekliflerin ihale gününden bir önceki iş günü olan 07 Temmuz 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun İstanbul'daki binasına verilebilecek.

TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Halit Ergenç Burak Özçivit Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Emre Kocadağ Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 13:46:51. #1.15#

title