TMO'nun açıkladığı kuru üzüm fiyatları Manisa'da ziraat odası başkanlarının beklentilerini karşılamadı
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TMO'nun açıkladığı kuru üzüm fiyatları Manisa'da ziraat odası başkanlarının beklentilerini karşılamadı

TMO'nun açıkladığı kuru üzüm fiyatları Manisa'da ziraat odası başkanlarının beklentilerini karşılamadı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Ekonomi

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü Abdullah Şenol, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 9 numara kalitedeki kuru üzümde taban fiyatın 13 lira olarak belirlenmesinin beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü Abdullah Şenol, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 9 numara kalitedeki kuru üzümde taban fiyatın 13 lira olarak belirlenmesinin beklentilerini karşılamadığını belirtti.

TMO'nun kuru üzümle ilgili taban fiyatları açıklamasının ardından toplanan Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu üyesi ziraat odası başkanları, ortak basın açıklaması yaptı.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü Abdullah Şenol, kurul adına yaptığı açıklamada, 9 numara kalitedeki kuru üzüm için beklentilerinin kilogramda 16,5 lira olduğunu belirterek, 13 lira olarak açıklanan fiyatın hangi kritere göre belirlendiğini merak ettiklerini ifade etti.

"TMO'nun açıkladığı fiyat beklentimizi karşılamamaktadır" diyen Şenol, serbest piyasada ortalama 12,5 liradan işlem gören üzümün fiyat açıklandıktan sonra 12 liraya gerilediğini savundu.

Üreticilerin açıklanan fiyata tepkili olduğunu dile getiren Şenol, geçen yıl 12,5 lira olan fiyatın enflasyon ve girdi maliyetlerindeki artışlar ve rekoltenin bu yıl daha az olmasına rağmen yüzde 4 artışla 13 lira olarak belirlenmesine anlam veremediklerini aktardı.

Üreticinin maliyetine ürün satmaya mecbur bırakıldığını öne süren Şenol, fiyatların revize edilmesi konusunda umutlarını koruduklarını, bu konunun takipçisi olduklarını kaydetti.

TMO'nun açıkladığı kuru üzüm fiyatları Manisa'da ziraat odası başkanlarının beklentilerini karşılamadı
TMO'nun açıkladığı kuru üzüm fiyatları Manisa'da ziraat odası başkanlarının beklentilerini karşılamadı
TMO'nun açıkladığı kuru üzüm fiyatları Manisa'da ziraat odası başkanlarının beklentilerini karşılamadı
TMO'nun açıkladığı kuru üzüm fiyatları Manisa'da ziraat odası başkanlarının beklentilerini karşılamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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TMO'nun açıkladığı kuru üzüm fiyatları Manisa'da ziraat odası başkanlarının beklentilerini karşılamadı - Haberler Ekonomi
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