HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TMO Genel Müdürü Güldal : "Hububat rekoltesi geçen yıla göre daha yüksek"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, tarımda iyi bir üretim dönemi geçirildiğini ve 2020'nin geçen yıldan daha iyi bir dönem olacağını belirterek, "2020'de bir önceki yıla göre hububat rekoltemiz ürünlere göre değişmek üzere yüzde 5-8 daha yüksek.

TMO Genel Müdürü Güldal :
19.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:26

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, tarımda iyi bir üretim dönemi geçirildiğini ve 2020'nin geçen yıldan daha iyi bir dönem olacağını belirterek, "2020'de bir önceki yıla göre hububat rekoltemiz ürünlere göre değişmek üzere yüzde 5-8 daha yüksek. Önceki yılların ortalaması üzerinde bir verimle karşı karşıyayız." dedi.

Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi" düzenlendi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, etkinlikte yaptığı konuşmada, tarımın sürdürülebilirliği için üreticinin ürettiği ürünlerden gelir elde etmesi gerektiğini belirterek, "TMO'nun üretimin devamlılığı için, hasat döneminden önce ürün fiyatlarını belirleyip açıklaması elzemdi. Bunu son 2-3 yıldır geleneksel hale getirdik." dedi.

Çiftçilerin maliyetlerini hesaplayarak bu değerleri belirlediklerini anlatan Güldal, "Üreticimizin memnun olacağı şekilde maliyet ve iç-dış piyasa analizlerini yapıyor, bir önceki yılın alım fiyatlarıyla mukayese ediyor, rekolteye bakıyoruz. Üreticinin gelecek sene ekmesini teşvik edecek bir fiyat politikası belirliyoruz." diye konuştu.

"Ortalamanın üzerinde bir verimle karşı karşıyayız"

Son iki yılda üreticilerin açıklanan fiyatlarla ilgili bir sıkıntı yaşamadığını sıklıkla dile getirdiğine işaret eden Güldal, "2020'de bir önceki yıla göre hububat rekoltemiz ürünlere göre değişmek üzere yüzde 5-8 daha yüksek. 2020 yılı geçen yıldan daha iyi bir dönem olacak. İyi bir üretim dönemi geçirdik. Doğal afetlerden fazla etkilenmeden, rekoltelerde büyük kayıplar vermeden, kalitede sıkıntı yaşamadan önceki yılların ortalaması üzerinde bir verimle karşı karşıyayız." dedi.

Güldal, stoklamanın kamuoyunda olumsuz değerlendirilen bir kavram olarak öne çıktığını, ancak tarım ürünlerinin 12 ay boyunca tüketicilerin istifadesine sunulması için belli şartlarda stoklanması ve muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"4,2 milyon tonluk stoklama yapabileceğimiz TMO'nun depo kapasitesi mevcut. Bunun dışında özellikle son yıllarda giderek önem kazanan lisanslı depoculuk sistemi var. Bu, yaklaşık 6 milyon tonluk bir kapasite ulaşmış durumda ve giderek artıyor. 2023 yılına kadar 10 milyon ton civarında depolama kapasitesine ulaşacak.

Bazı ürünlerde ürünü alıp satmamak amaçlı depolamak bizim radarımızda bulunuyor. Biz bu konuda kurumumuzun misyonu gereği izin vermeme noktasında çok ciddi hassasiyetimiz var."

Salgın döneminde dünyada birçok market rafının boş kalırken, Türkiye'de market raflarının ise en fazla yarım saat boş kaldığını vurgulayan Güldal, "Bu Türkiye'nin çok güçlü bir altyapının ve sektörün olduğunu gösteriyor. Üretim devam etti, fabrikalarımız çalıştı. Gıda perakendecisi, nakliyecisi, tedarikçisi üzerine düşen görevi yaptı. Fiyatlarda da herhangi bir anormallik yaşatmadan süreci yürüttüler." dedi.

"Toplam tarım finansmanı miktarı 120 milyar TL"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de gerek bakanlığın gerek halkın sağduyusuyla salgın döneminde tarlada çiftçilerin çalışabildiğini belirterek, "Lojistiğimiz çok iyi çalıştı ve nihai tüketicilere gıdaları ulaştırabildi. Dağıtımda ve benzeri konularda çok büyük bir sorun yaşanmadı." dedi.

Tarımın artı değer veren, ithalatı ihracatından daha az olan bir sektör olduğunu vurgulayan Ateş, "18 milyar dolarlık bir ihracat var. İthalat düştükten sonra 5,5 milyar doların üzerinde net bir girdi kalıyor. Bu çok daha artırılabilir." diye konuştu.

Ateş, Türkiye'de toplam tarım finansmanı miktarının haziran sonu itibarıyla 120 milyar TL olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özel sektörün sağladığı 33 milyar TL'lik bir finansman söz konusu. Gururla ifade ediyorum ki, bu finansmanın 16 milyar TL'sini DenizBank olarak biz temin ediyoruz. 600 bini kredili olmak üzere 1,2 milyon çiftçimizin bankamızda hesabı bulunuyor.

Çiftçilerimizin tarım girdilerine doğrudan ulaşmaları, vade farksız ve önemli maliyetlere uğramadan bunları elde etmesini sağlamak gayesindeyiz. Tarımsız Türkiye düşünülemez. Özellikle ülkemiz için tarım vazgeçilmezdir."

"Nasıl ki KOBİ'ler ekonominin can damarını ve dokusunu oluşturuyor ise tarımda da aile işletmeleri aynı şekilde öne çıkıyor." ifadelerini kullanan Ateş, "Ölçekleri büyütmemiz gerekiyor, daha ileri işlenmiş gıdalarla enlemesine entegrasyonu sağlamamız lazım. Aile işletmelerinden asla vazgeçemeyiz. Onların bilgi birikimini, genç nüfusunu kırsalda tutup üretime katkıda bulunmaları sadece tarım sektörü için değil ülkemizin genel sosyolojik yapısı için de son derece hayati." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı Yaşam
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı Güncel
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu 3. Sayfa
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Son Dakika: Beşiktaş-PAOK maçını Daniele Doveri yönetecek
Son Dakika: Beşiktaş-PAOK maçını Daniele Doveri yönetecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Halit Ergenç Burak Özçivit Tamer Karadağlı
Spor Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kaza Çocuk Karar
Şu an buradasınız: TMO Genel Müdürü Güldal : "Hububat rekoltesi geçen yıla göre daha yüksek" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 14:55:20. #1.15#
title