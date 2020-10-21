TMO Genel Müdürü Güldal'dan fındık politikası değerlendirmesi Açıklaması
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TMO Genel Müdürü Güldal'dan fındık politikası değerlendirmesi Açıklaması

21.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:42
TMO Genel Müdürü Güldal'dan fındık politikası değerlendirmesi Açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındıkta politikalarının alırken üreticinin, satarken ülkenin kazanması olduğunu belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındıkta politikalarının alırken üreticinin, satarken ülkenin kazanması olduğunu belirtti.

Trabzon Ticaret Borsasından (TTB) yapılan açıklamaya göre, TMO Genel Müdürü Güldal beraberindeki Trabzon Şube Müdürü Asuman Kotan ve diğer yetkililerle TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Fındıkta istikrarlı ve sürdürülebilir bir piyasanın oluşumuna katkı sağlamak amacıyla alım yaptıklarını vurgulayan Güldal, fındığın geleceği için lisanslı depoculuğu önemsediklerini, özel sektörün de bu konuda yatırım yapması gerektiğini kaydetti.

Güldal, "fındıkta politikalarının alırken üreticinin, satarken de ülkenin kazanması olduğunun" altını çizdi.

Başkan Eyyüp Ergan ise TMO'nun hasat öncesinde fiyat ve alım politikasını açıklayarak piyasada yer almasının istikrarın sağlanmasına önemli katkı yaptığına dikkati çekti.

Ergan, fındıkta alan bazlı desteğin ürüne dönüştürülmesi için de katkı beklediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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