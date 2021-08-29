TMB Başkanı Eren'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
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TMB Başkanı Eren'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

TMB Başkanı Eren'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, dünyanın dört bir tarafında üstlendiği projelerle ülkesini temsil eden Türk müteahhitleri olarak, ulusal kurtuluş mücadelesinin mihenk taşlarından 30 Ağustos zaferinin 99'uncu yılını yeni başarılarla taçlandırmanın gururunu...

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, dünyanın dört bir tarafında üstlendiği projelerle ülkesini temsil eden Türk müteahhitleri olarak, ulusal kurtuluş mücadelesinin mihenk taşlarından 30 Ağustos zaferinin 99'uncu yılını yeni başarılarla taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.???????

Eren, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "muasır medeniyetler seviyesine çıkma" hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Eren, büyük zaferin yıl dönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Dünyanın dört bir tarafında üstlendiği projelerle ülkesini temsil eden Türk müteahhitleri olarak, ulusal kurtuluş mücadelesinin mihenk taşlarından 30 Ağustos zaferinin 99'uncu yılını yeni başarılarla taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Milletimizin her bir ferdinden aldığımız güç ile bugüne kadar 129 farklı ülkede 10 bin 803 proje gerçekleştirdik. Gittiğimiz her ülkede ülkemizi temsil etmenin bilinciyle hareket ediyoruz. Küresel olarak referans alınan sektörel dergi ENR'ın (Engineering News Record) 2021 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde yer alan 40 firmamız ile sıralamada üçüncü ülke konumundayız.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) getirdiği zorluklara ve bu kapsamda küresel pazarın yüzde 11 oranında rekor seviyede küçülmesine rağmen Türk müteahhitler olarak başarılarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefi çerçevesinde çalışıyor, 30 Ağustos zaferinin bütün kahramanlarını şükranla anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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TMB Başkanı Eren'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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