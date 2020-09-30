TL mevduat hesaplarından alınan vergi oranları düşürüldü
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TL mevduat hesaplarından alınan vergi oranları düşürüldü

30.09.2020 08:47 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:58

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile TL mevduat faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü.

Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranları azaltıldı.

TL MEVDUATLARI

Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15'lik kesinti yüzde 5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12'lik kesinti yüzde 3'e düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan kesinti oranı ise sıfırlandı.

KAR PAYLARI

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından ise bu oranlar vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfırlanacak.

Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen gelirler ile Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yapılan stopaj oranlarında ise değişiklik yapılmadı.

Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak.

Analistler, TL mevduat faizlerinden alınan stopaj oranlarının düşürülmesiyle, TL mevduat yatırımlarının özellikle döviz mevduata göre çok daha avantajlı bir duruma geleceğini, bu süreçte tasarrufların belli bir tutarının döviz mevduat hesaplarından TL mevduatlara geçiş yapmasının bekleneceğini belirtti.

TL mevduat hesaplarından alınan vergi oranları düşürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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Haber Yorumları (4)
PEKİ BEN NOLACAM: peki bankaya borcu olanlar yada kyk borçları yüzünden vergi borcu olanlar
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RAMAZAN: Artık kimse bankaya para yatırmıyotr. Çünkü kimsenin güveni kalmadı. Bankada sistem üzerinde para var ama bankalar para ödeyemiyor. Çünkü para yok. O yüzden kimse bankaya para yatırmaz. Ne kadar düşürürseniz düşürün. İnsanları gözü açıldı artık.
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ABC: Ne kadar güzel bir haber
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