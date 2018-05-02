Tivubu Çöktü, Şampiyonlar Ligi Maçı YouTube'dan Yayınlandı
Türk Telekom Tivibu Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma-Liverpool maçı başladığı sırada çöktü. Maç, YouTube'dan yayınlandı.
İnternet üzerinden yayın yapan IP tv Türk Telekom Tivibu Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma-Liverpool maçının yayıncısı olan Tivibu'da maç başladığı sırada hata verdi.
TİVİBU İLE BAĞLANTI KURULAMADI
Roma-Liverpool maçının yayıncısı olan Tivibu kullanıcıları ekranlarında bir anda hata ile karşılaştı. Hata kodu görenler belirtilen talimatları uygulasa da düzelmeyince 444 5 375 nolu telefon numarası ile Tivibu müşteri hizmetlerini aramak istediler ancak bu numaraya da hiçbir bağlantı kurulamadı.
MAÇIN İKİNCİ YARISI YOUTUBE'DAN YAYINLANDI
Türk Telekom Tivibu'dan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Tivibu şifreli yayındaki problem nedeniyle, Roma-Liverpool maçında 2. yarıyı YouTube kanalından yayınlıyor
YORUMLAR (10)
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Dünyada parali sifreli kanallar sadece Türkiyede sorun oluyor hata cikiyor ulasamiyorsunuz kimseye dünyada yapmaz kimse öyle sacma kalitesiz ucuz ve aciklama yok ve bilgi yok sadece Türkiyede oluyor öyle nasil olsa salak cok diyorlardir paralarini alalim mac film izlemeselerde olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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444 lü hatlar komple çöktü ülke genelinde sadece telekomun değil. Tivibu IPTV denen sistemde modemden tivibu cihazı 192. 168. 1. 2 nolu ipsini alamıyor yada IPTV merkezi TTNET ten alamıyor ikisinden biri. . . Sosyal medyada bir vatandaş, daha önce bu sorundan dolayı telekom modem şirketi TP-LİNK şirketiyle alakalı deyip işin içinden sıyrılmış. Böyle olursa bu günden sonra Telekom çöker bu iş burda biterCevap Yaz Yayından Kaldır
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İp tv den izledik güzel diCevap Yaz Yayından Kaldır
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orjinal çöktü kaçak çökmedi. yputubeden izledim bende. . ordan yayın verdilerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazıklar olsun aldığınız paralar haram olsun mağduriyetimi nasıl karşılayacaksınız faturayı 1 gün geçince kesiyorsunızCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır