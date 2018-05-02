Tivubu Çöktü, Şampiyonlar Ligi Maçı YouTube'dan Yayınlandı

İnternet üzerinden yayın yapan IP tv Türk Telekom Tivibu Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma-Liverpool maçının yayıncısı olan Tivibu'da maç başladığı sırada hata verdi.

TİVİBU İLE BAĞLANTI KURULAMADI

Roma-Liverpool maçının yayıncısı olan Tivibu kullanıcıları ekranlarında bir anda hata ile karşılaştı. Hata kodu görenler belirtilen talimatları uygulasa da düzelmeyince 444 5 375 nolu telefon numarası ile Tivibu müşteri hizmetlerini aramak istediler ancak bu numaraya da hiçbir bağlantı kurulamadı.

MAÇIN İKİNCİ YARISI YOUTUBE'DAN YAYINLANDI

Türk Telekom Tivibu'dan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Tivibu şifreli yayındaki problem nedeniyle, Roma-Liverpool maçında 2. yarıyı YouTube kanalından yayınlıyor