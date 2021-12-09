TİSK: Asgari ücretin 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok - Haberler
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TİSK: Asgari ücretin 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok

TİSK: Asgari ücretin 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin herhangi bir teklif veya rakam dile getirmediklerini ifade ederek açıklama yaptı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin herhangi bir teklif veya rakam dile getirmediklerini ifade ederek açıklama yaptı.

Basına bazı hatalı rakamların yansıdığının vurgulandığı TİSK'in yazılı açıklamasında, "Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir. Toplantıda TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Hacettepe Üniversitesi beslenme kalıbı referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda kullanılan formüller, hesaplamalar, varsayımlar ve yaklaşımlar üzerinden yapılan çalışmada, asgari geçim tutarına ilişkin belli bir bant aralığında sonuçlara ulaşılmış ve komisyon çalışmalarında değerlendirilecek göstergelerden biri olarak değerlendirmeye sunulmuştur" denildi.

RAKAMSAL ÖNERİ SUNULMAMIŞTIR

Asgari ücretin 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi yönünde TİSK'in bir önerisinin olmadığının öne çıktığı yazılı açıklamanın devamında, "Bu rakamlar kesinlikle herhangi bir tarafın asgari ücret önerisini içermemektedir. Bu kapsamda TİSK'in asgari ücretin 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi yönünde bir önerisi olmamıştır. Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında da Genel Sekreterimiz Akansel Koç herhangi bir rakamsal öneri sunulmadığının altını özellikle çizmiştir. Asgari ücretli çalışanları enflasyona karşı koruyacak ve tüm tarafların üzerinde anlaşabileceği ortak bir rakam tespit edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Çalışanlarımızla birlikte büyümeyi benimsemiş bir kuruluş olarak, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve ülkemize fayda sağlayacak her kararın altına imza atacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verildi.


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