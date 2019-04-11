İYİ Parti Tire Belediye Başkanı'nın İlk İşi Şehir Stadyumunun İsmini Değiştirmek Oldu
İzmir'in Tire ilçesinde Millet İttifakı adına seçimleri kazanan İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tayfur Çiçek Stadyumu'nun adını meclis kararı ile 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu' olarak değiştirdi.
İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tayfur Çiçek Stadyumu'nun adını meclis kararı ile 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu' olarak değiştirdi.
31 Mart yerel seçiminin ardından yapılan ilk Tire Belediye Meclis toplantısında eski Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in isminin verildiği Tayfur Çiçek Stadyumu'nun adı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu" olarak değiştirildi. Karar oy birliği ile alındı.
SEÇİMLERDEN ÖNCE SÖZ VERMİŞTİ
Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen ilk meclis toplantısına tüm meclis üyeleri eksiksiz katılırken, çok sayıda vatandaş da izleyici olarak katıldı. Toplantıda başkanlık makamının ek dilekçesi üzerine Tire Tayfur Çiçek Stadyumu'nun isminin "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi oylamaya sunuldu. Tüm meclis üyelerinin kabul oyuyla karar meclisten geçti ve stadyumun ismi değiştirildi. Kararın meclisten geçmesini salonda bulunan vatandaşlar dakikalarca ayakta alkışladı.
Bu kararla Tire Belediye Başkanı Atakan Duran seçimlerden önce verdiği sözü tutmuş oldu. Başkan Duran, seçim çalışmaları sırasında stadının adının ilk meclis toplantısında değiştirileceğini ifade etmişti.
-
adam stad dikmiş adını degiştirmiş ataturk isminde stat mı kalmamış ülkedeCevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
-
Ayrica yok chp ci yok erdoganci yok su bu. En büyük sacmalik bu degimelerde. Ata Türk Türk Milletinin Önderidir. Atatürkcü Erdoganciymis. . . Yemin ediyorum Atatürkcüyüm diyenleri imtahana mecbur tutsan Atanin Mirasina laik, felsefesine ve Ideolojisine laikdir notuna ulasmaz. Özelikle o adini prim yapmak icin kullanan Toplum sinifda kalir. AK Partiliyim. Türküm Dogruyum . . Yasam Kücüklerimi Korumak büyüklerimi saymak . . . . Ne Mutlu Türküm Diyene.Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
-
Son yıllarda bayaa nesli tükenmekte olan hatta arama ile zor bulunan ADAMSIN başkan. Saygılarımla. .Cevap Yaz 9 14 Yayından Kaldır
-
Bileceksin ki Kürt oyları ile seçildinCevap Yaz 12 12 Yayından KaldırKURTBEY: Onlarda bilsin ki TÜRK Devletine Vatandaşlık ediyorlar. Tabiki oy vercekler. Başka vatan hasretinde dağda dolaşana vermeyecekler.12 7 Yayından Kaldır